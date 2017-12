Fortaleza é única capital com queda no preço da cesta básica O preço da cesta básica caiu apenas em Fortaleza em agosto, de um total de 16 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Sócio-Econômicos (Dieese). Nessa cidade, o recuo foi de 3,11% ante o mês anterior, enquanto Aracaju (8,52%), Natal (8,27%), Florianópolis (8,07%) e Vitória (7,59%) apresentaram as elevações mais significativas. Também em Goiânia (2,35%) e Brasília (2,61%) houve valorização do conjunto de produtos, ainda que de forma menos expressiva. Rio de Janeiro e São Paulo ocuparam o sexto e sétimo lugares respectivamente na tabela do Dieese, com altas de 6,10% e 4,78%. Em julho, o comportamento altista havia se registrado em seis capitais do total pesquisado pelo Departamento e, em agosto de 2003, a cesta caiu em quinze cidades consultadas pelo Dieese, com destaque para Recife (-9,30%). Salvador tem a menor alta no acumulado do ano No acumulado do ano até agosto, a capital que registra a menor variação de preços é Salvador, com avanço de 7,66%. Também estão entre as cidades que apresentaram menores aumentos Curitiba (8,02%) e Aracaju (8,74%). Do outro lado, Florianópolis foi a capital que teve o maior reajuste de preços da cesta básica no período (18,88%), seguida por Vitória (18,50%) e Natal (18,15%).