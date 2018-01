Forte alta do dólar traz de volta inflação O dólar encerra o ano registrando uma forte escalada de alta para as cotações. No início de 2002, a moeda norte-americana oscilava entre R$ 2,30 e R$ 2,40 e ontem, no final dos negócios, estava cotada a R$ 3,4800 na ponta de venda. Apesar da baixa registrada pelo dólar em dezembro ? que, até ontem, era de 4,79% ?, no acumulado do ano a alta é muito expressiva, de 50,26%. A barreira dos R$ 3,00 foi rompida no final de julho, quando houve uma piora das condições no mercado externo e interno. Nos Estados Unidos, houve um agravamento da crise de confiança do investidor norte-americano. Além da descoberta de fraudes em números contábeis de empresas, com investigações inclusive contra o próprio presidente George W. Bush, a WorldCom ? controladora da Embratel ? pediu concordata, a maior da história dos Estados Unidos. O fato é que, com uma piora do quadro externo, agrava-se o ambiente de desconfiança e decepção por parte dos investidores estrangeiros. Eles tendem a reduzir a exposição em ativos mais arriscados, entre eles papéis da dívida de países emergentes. O resultado é uma diminuição do fluxo de dólares para o País. As incertezas em relação ao próximo governo levaram investidores no Brasil a comprar dólares como forma de proteção. Também as empresas com dívidas em moeda norte-americana demandaram moeda norte-americana. Ou seja, houve uma redução de dólares no mercado ao mesmo tempo em que a demanda cresceu, o que pressionou para cima as cotações. Dólar pressionado, preços em alta A escalada das cotações da moeda norte-americana puxou para cima os índices de inflação. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e usado como referência para as metas de inflação, acumula uma alta de 10,22% no ano, até o mês de novembro. Inicialmente, a meta acordada com o Fundo Monetário Internacional (FMI) era de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Os índices de inflação calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) também apresentam números acumulados em 2002 com dois dígitos. Exemplo disso é o Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M), cuja composição é fortemente influenciada pelo comportamento do dólar. No ano, a alta do IGP-M é de 20,77% até novembro. No mesmo período, o Índice de Preços no Atacado (IPA) ? responsável por 60% da composição do IGP-M ? apresenta uma alta de 27,95%. De acordo com o presidente do BankBoston, Geraldo Carbone, o País vive o maior risco inflacionário dos últimos seis anos. Ele explica que a influência das taxas de câmbio para a inflação hoje são diferentes do que aconteceu em 1999, quando ocorreu a desvalorização do real. ?Naquela época, havia espaço para o crescimento das empresas. Elas seguravam o repasse da alta do dólar porque havia essa perspectiva de lucrar com o crescimento no futuro. Hoje, sem essa expectativa, as empresas não têm mais capacidade para segurar o impacto da alta do dólar sobre seus preços. Ou seja, há uma disposição para remarcação dos preços?, afirma Carbone. O diretor-executivo do Citigroup Asset Management, Roberto Apelfeld, avalia que o controle da inflação será garantido com a manutenção de uma postura conservadora por parte do Banco Central em relação à política monetária, o que significa juros em patamares elevados enquanto houver sinais de inflação em alta. ?Se o BC continuar mandando sinais de que combaterá as pressões de alta sobre a inflação, não haverá ?realimentação? da tendência inflacionária?, afirma Apelfeld.