Forte polêmica deve marcar reunião da Opep em Viena A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reúne-se amanhã, em Viena, para discutir possíveis medidas para garantir o equilíbrio das condições de demanda e oferta mundial do petróleo e estabilizar os preços do produto e de seus derivados em um momento em que há a ameaça de uma guerra contra o Iraque. O encontro deverá ser marcado por debates intensos, já que além da incerteza sobre se haverá ou não um confronto na sensível região do Golfo Pérsico, há o temor de que uma atitude do cartel indique apoio ou oposição a uma invasão liderada pelos EUA. O ministro do Petróleo do Irã, Bijan Namdar Zangeneh, afirmou que a Opep não deveria adotar qualquer decisão que poderia indicar apoio a uma invasão dos EUA ao Iraque. "Do ponto de vista político e diante do atual cenário das condições internacionais, a Opep deve se esquivar de tomar medidas políticas", afirmou Zangeneh, em entrevista à agência de notícias IRNA. "No que tange às condições do mercado, não existe uma situação de escassez de petróleo", completou. Uma das apostas mais sólidas para a reunião de amanhã é que a Opep emita apenas um comunicado enfático que assegure ao mercado e aos consumidores que o grupo fará o possível para cobrir uma eventual lacuna da oferta no caso de uma guerra. Essa visão é respaldada pela percepção de que seria prematuro para a Opep agir antes de um fato consumado. "Uma decisão nesse momento seria prematura", comentou uma fonte não-identificada ouvida em Barein. Segundo essa fonte, uma proposta que pode ser levada ao encontro é a de suspensão das cota a que estão sujeitos os países-membros do cartel. Mas o mercado acredita que será difícil para o cartel tomar qualquer decisão sobre aumento da produção, uma vez que ainda não há certeza de que haverá uma guerra e existem incertezas sobre a situação do mercado no segundo trimestre, quando a demanda por petróleo normalmente fica mais fraca.