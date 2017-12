Fortes oscilações nos mercados hoje Apesar das altas apresentadas no início da manhã, a Bovespa fechou em queda de 1,93%, num dia de oscilações. Segundo apurou a editora Márcia Pinheiro da Agência Estado (AE), houve fortes quedas nos papéis da Petrobras, por conta de especulações a respeito das multas ambientais sofridas pela empresa. Além disso, há um certo nervosismo em função da proximidade do leilão de ações excedentes do governo federal. As ações preferenciais - PN, com direito a voto - fecharam em queda de 3,56%. Cesp PN também teve queda de 10,24%, depois que o governo do Estado de São Paulo negou boatos de ontem de que assumiria a dívida da empresa. Hoje pela manhã, o presidente do Fed - banco central norte-americano -, Alan Greenspan, depôs na Câmara dos Estados Unidos, confirmando que a economia de seu país vêm se desacelerando. Isso seria uma reação aos aumentos promovidos nas taxas de juros, tornando os créditos mais caros para consumidores e empresas. Conseqüentemente, O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em alta de 0,14%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 1,21%. Dólar e juros mantêm-se estáveis Com isso, os níveis das taxas de juros nos EUA tenderiam, a partir de agora, a estabilizar-se, tranqüilizando os investidores que aplicam no Brasil. Se a remuneração das aplicações norte-americanas sobem, o governo brasileiro, ao menos em teoria, deve elevar as taxas de juros aqui para que não haja fuga de investimentos. As instituições brasileiras têm conseguido realizar captações significativas no exterior, dados os bons dados da economia, de crescimento sem inflação, garantindo um fluxo positivo de recursos para o Brasil. O dólar fechou em R$ 1,7920, cotação idêntica à de ontem. O mercado parece hesitante em negociar a divisa estrangeira fora dos limite de R$ 1,79 e 1,81. Mas conforme apurou o editor Mário Rocha da AE, a tendência atual é de baixa. Segundo a editora Marisa Castellani, da AE, os juros de longo prazo parecem ajustados ao cenário econômico, segundo operadores. Assim, os juros prefixados em contratos de swap de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 17,87 % ao ano, frente a 17,86% ao ano ontem.