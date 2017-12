Fórum a ser criado adotará medidas para o setor automotivo As medidas para reativar o setor automobilístico só serão decididas no fórum de competitividade do setor, a ser ainda criado, disse hoje o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, após participar de almoço na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Furlan não quis entrar em detalhes sobre o fórum, mas disse que será instalado "o mais rápido possível". O ministro admitiu que as informações que têm sido dadas pelo governo sobre medidas de apoio ao setor estão desencontradas. "Há muitas propostas em relação a isso", disse. "Vamos instalar o fórum do setor automotivo, justamente para poder harmonizar um pouco essas declarações que têm sido contraditórias". O ministro ressaltou que o governo não tem dúvidas de que existe um problema no setor, "que está muito ligado à capacidade dos brasileiros de adquirir produtos".