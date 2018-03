Fórum da Previdência será instalado no próximo dia 12 O ministro da Previdência Social, Nelson Machado, anunciou nesta quinta-feira, 25, que o Fórum Nacional de Previdência Social será instalado no próximo dia 12 de fevereiro. "Já expedimos os convites às entidades que irão participar do fórum", informou ele. O evento foi criado por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última segunda-feira como uma medida integrante do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que pretende incentivar o crescimento econômico do País. Segundo Machado, que anunciou nesta quinta o déficit de R$ 42 bilhões nas contas do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) em 2006, o objetivo do fórum é discutir o modelo de previdência que a sociedade brasileira quer para o País no longo prazo. "Estamos falando de um cenário para 2030, 2040, 2050", comentou. Machado disse que para o curto prazo "os números da Previdência" já estão dados. "Para se instituir qualquer novo modelo de previdência é preciso uma grande discussão", afirmou. Machado enfatizou que, por orientação do presidente da República, nenhuma reforma na Previdência vai "tolher direitos de aposentados e pensionistas" e vai evitar prejudicar quem estiver muito próximo da aposentadoria no momento que em ela entrar em vigor. "Por isso, ninguém que esteja próximo de se aposentar precisa, ao ouvir falar em nova reforma, correr para a aposentadoria", afirmou.