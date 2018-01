Fórum da Previdência terá ´agenda aberta´, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, informou nesta segunda-feira que o Fórum da Previdência, que será instalado nesta tarde, terá uma agenda aberta. Mantega disse não ter nenhuma posição preestabelecida e não fazer objeção a nenhuma medida. "Temos que ir lá com uma agenda aberta, onde todas as questões podem ser tratadas, inclusive a questão da mudança da idade", disse o ministro, que chegou ao prédio da Petrobras, em Brasília, para reunião do Conselho Administrativo da estatal. Mantega, no entanto, disse que discutir a mudança da idade neste momento, antes da instalação do Fórum, é colocar "o carro na frente dos bois". "Não podemos chegar no Fórum com conclusões tomadas", disse. Sobre as restrições colocadas pela Argentina à importação de produtos da linha branca do Brasil, Mantega disse que o assunto ainda será analisado pelo governo para que, então, haja algum pronunciamento.