Fórum de competitividade para empresas aéreas O ministro da Fazenda, Pedro Malan, disse a representantes das empresas aéreas que o governo deverá criar um fórum de competitividade para o setor, que funcionará no âmbito do Ministério do Desenvolvimento. A informação é do presidente da Varig, Ozires Silva, que participou de reunião de mais de uma hora com o ministro, na qual estiveram presentes também o vice-presidente da TAM, Luiz Falco e representantes das empresas aéreas regionais. Segundo Ozires Silva, este fórum de competitividade terá com objetivo dar mais capacidade de competição às empresas nacionais em relação às grandes empresas aéreas internacionais. Falco, da TAM, confirmou a informação e negou que uma possível aliança entre a empresa e a Varig tenha sido discutida na reunião. Ozires Silva também negou a possível aliança, dizendo que ela até seria necessária para elevar a competitividade das duas empresas, mas acabaria por ferir as regras do Cade. "Não estamos pensando nessa aliança, porque achamos que as duas empresas têm condições de crescer separadas", disse Ozires Silva.