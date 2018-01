Fórum debate impacto dos incentivos ao mercado imobiliário O futuro do mercado imobiliário brasileiro, no embalo do pacote de novas regras anunciadas nos últimos meses pelo governo, será debatido na semana que vem, nos dias 21 e 22, no Fórum Tendências, Oportunidades de Negócios e Alternativas de Capitalização, no Maksoud Plaza. O evento conta com o apoio do jornal O Estado de S. Paulo. O setor de imóveis vem sendo favorecido também pelo cenário de estabilidade econômica, queda dos juros e ampliação das linhas de crédito. As medidas de estímulo ao setor serão discutidas pelos empresários e interessados na abertura do evento, às 9h de terça-feira. O objetivo do debate, organizado pela International Business Communications (IBC), é fazer uma análise crítica do impacto dos incentivos já anunciados e das novas medidas fiscais em estudo, dentro do contexto político e econômico atual. Serão analisadas as possibilidades de geração de empregos e oportunidades de negócios e qual deverá ser o papel do governo eleito para incentivar o desenvolvimento do segmento de incorporação e construção imobiliária. Os participantes vão avaliar os resultados esperados para 2007 e também o cenário para o médio e longo prazos não só na evolução do setor habitacional como também dos investimentos voltados para os setores comercial, industrial e de serviços, como o turístico. Também haverá espaço para temas como a evolução do mercado de capitais e expectativas de liquidez proporcionadas pelo lançamento de ações na Bolsa de Valores. Este ano, o número de companhias que abriram o capital no primeiro semestre superou o total do ano passado inteiro e um dos painéis vai debater o quanto esta estratégia para captação de investidores e acionistas é viável e interessante para empresas do segmento imobiliário. Veja a lista completa dos palestrantes e demais informações sobre o Fórum no site.