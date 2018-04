Fórum do FMI poderá ajudar países em crise O Fundo Monetário Internacional (FMI) poderá introduzir uma nova estratégia para salvar países que estiverem à beira de um colapso financeiro. A proposta é de que seja criado um fórum de arbitragem para que o país devedor e os credores internacionais cheguem a um entendimento sobre o pagamento de dívidas soberanas, o que poderia representar uma das mudanças mais significativas na arquitetura financeira mundial nos últimos anos. Na avaliação de especialistas, a idéia não é nova. A diferença é que, desta vez, está sendo defendida pelos próprios integrantes do FMI, entre eles a vice-diretora do Fundo, Anne Krueger. Segundo explicou Anne a uma platéia de economistas em Genebra, o fórum de arbitragem seria independente do FMI e, para cada disputa, três árbitros seriam escolhidos a partir de uma lista de 21 especialistas indicados pelos mais de 180 países membros do Fundo. Os árbitros, então, ouviriam as partes e decidiria de que forma a dívida poderia ser paga. O objetivo do Fundo, ao criar esse mecanismo, seria colocar em contato o país devedor e os credores, para que um acordo seja feito. Anne Krueger lembra que, na década de 80, os governos que enfrentaram problemas de dívidas soberanas também se reuniam com os credores para tentar encontrar uma solução. "O problema é que, naquela época, os credores eram 15, no máximo. Hoje, esses mesmos 15 credores não representam sequer 35% da dívida de um país", explicou a número dois do FMI. Muitos acreditam que uma crise como a da Argentina poderia ter sido evitada se esse mecanismo já estivesse sendo utilizado. Anne Krueger argumenta que a proposta não representa um fortalecimento no FMI no cenário internacional. Mas os analistas financeiros e economistas não pensam desta forma. Kunibert Raffer, da Universidade de Viena, ressalta que o fórum de arbitragem é apenas um sub-organismo do FMI, já que os credores e devedores não podem escolher os árbitros que participariam da solução de um determinado caso. A proposta do vice-diretora do Fundo será debatida em setembro, durante o encontro anual do Fundo. Resta saber se os países aceitarão ceder soberania para que um tribunal internacional decida como as dívidas soberanas serão pagas.