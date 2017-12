Fórum do Trabalho sugere o fim da data-base Os trabalhadores devem poder negociar diferentes cláusulas do acordo coletivo de trabalho em diferentes datas e não apenas na data-base de cada categoria profissional. Esse foi um dos pontos que obteve consenso na comissão de sistematização do Fórum Nacional do Trabalho, que encerrou a primeira rodada de negociação entre empresários, governo e trabalhadores na última quinta-feira. O objetivo da mudança é estimular a negociação entre patrões e empregados. Segundo o secretário-adjunto de Relações do Trabalho, Marco Antonio de Oliveira, caso o Fórum aprove a proposta e o governo encaminhe o projeto nesse sentido ao Congresso, acabará o conceito de negociação em uma data pré-definida em lei, a chamada data-base. "Estamos ampliando o conceito de data-base", disse. Ele disse que, pela proposta, os acordos poderão ter vigência de três anos, com prazos diferenciados para a revisão de diversas cláusulas. As cláusulas salariais, por exemplo, poderão ser revistas de ano em ano, e a participação nos lucros, de seis em seis meses. Outra mudança diz respeito à vigência dos acordos. Hoje a regra geral é de 12 meses, mas o governo, juntamente com os trabalhadores, defende o estabelecimento de regras de transição, de tal forma que, não havendo renovação do acordo dentro do prazo de vigência, se possa escolher qual cláusula irá prevalecer até que se firme um novo acerto. "Estamos criando uma série de etapas que forçam a negociação", disse Oliveira. Ele explicou que as partes serão obrigadas a negociar e que haverá punições crescentes para quando um dos lados, ou ambos, se recusar a sentar-se na mesa de negociações. Para que isso possa acontecer, deixará de existir a figura do dissídio coletivo e também o poder normativo da Justiça do Trabalho, que inibem a negociação. No novo modelo de negociação coletiva e solução de conflitos que está sendo desenhado, a Justiça do Trabalho só vai ser provocada pelas partes depois de esgotada a negociação, inclusive com a utilização de árbitros escolhidos por trabalhadores e empresários. "No caso de interesses coletivos, a Justiça deve arbitrar os conflitos de natureza jurídica", disse. Para Oliveira, se aprovada, a proposta provocará "uma verdadeira revolução na cultura negocial do Brasil".