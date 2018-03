Fórum Econômico: Brasil é líder em supervisão bancária

A avaliação foi feita por meio de indicador que afere em que medida a autoridade supervisora tem poderes para adotar ações de prevenção e correção de problemas, inclusive poderes de reestruturação, intervenção, liquidação e ações de caráter corretivo (enforcement).

De acordo com o Financial Development Report, o Brasil teve melhora no Índice de Desenvolvimento Financeiro, com destaque para o quesito estabilidade financeira. Em relação à última avaliação feita pelo Fórum Econômico Mundial, o País evoluiu em vários aspectos, como estabilidade da moeda e estabilidade do sistema bancário.