Fórum Econômico Mundial aponta Chávez como risco para AL Relatório do Fórum Econômico Mundial - Latin America@Risk - divulgado nesta quarta-feira, 18, destaca que um dos principais riscos políticos para a América Latina é o impacto da influência do presidente venezuelano, Hugo Chávez. Sem citar diretamente a figura de Chávez, o relatório informa que há "uma crescente divisão política entre países que querem uma maior participação na economia mundial e aqueles que rejeitam liberalização comercial e livre comércio, ameaçando a harmonia regional e a integração comercial". Segundo o relatório, embora a América Latina tenha se beneficiado com o fortalecimento da democracia, "percepções externas de instabilidade são exacerbadas pela ansiedade sobre volatilidade política, corrupção e uma onda emergente de populismo em alguns países". O documento, contudo, esclarece que a desigualdade social e marginalização de amplas camadas da sociedade são os principais riscos para a América Latina. "Esses antigos decepcionantes fatores gêmeos continuam freando o progresso da região", disse. "A América Latina é a região mais desigual do mundo, não apenas em termos de distribuição de renda, mas também no que se refere ao acesso à educação e ao crédito." Turbulências O relatório do Fórum Econômico Mundial destaca ainda que a América Latina está hoje muito mais preparada para enfrentar turbulências na economia mundial, devido principalmente à melhora de sua situação fiscal. Contudo, muitos de seus países continuam vulneráveis às oscilações nos preços das commodities e mercados financeiros. "Uma desaceleração econômica mundial afetaria seriamente o crescimento da região e o bem estar de sua população", disse o estudo. Um pouso forçado da economia chinesa ou um maior crescente protecionismo comercial dos Estados Unidos são exemplos de "desafios" que poderia ter que ser enfrentados pela região. O levantamento, resultado das análises de mais de vinte representantes de empresas, universidades, e consultorias da região, aponta os principais riscos econômicos, políticos, ambientais e sociais e será debatido durante a reunião do Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de abril em Santiago do Chile.