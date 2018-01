Fórum Econômico Mundial começa na Suíça Começa hoje em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial. A reunião que se estenderá até o próximo domingo terá como tema O Imperativo Criativo. Para o presidente-executivo do fórum, professor Klaus Schwab, o encontro é uma oportunidade para entender e traçar a Agenda Global para o ano de 2006. Durante os cinco dias, participarão das discussões 2.340 participantes de 89 países, incluindo 15 chefes de Estado ou governo, 60 ministros de Estado, 23 líderes religiosos, 13 líderes sindicais e mais de 30 chefes de organizações não-governamentais. Cerca de 50% dos participantes são líderes das maiores empresas do mundo e de todos os setores econômicos. Do Brasil, irá ao fórum o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, que participará de debates sobre América Latina, biocombustível e inclusão digital. Os ministros Celso Amorim, das Relações Exteriores, e Gilberto Gil, da Cultura, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o escritor Paulo Coelho e Pelé são outras personalidades brasileiras que estarão em Davos.