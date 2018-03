Fórum Econômico usará recursos da rede nos debates O Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum) deste ano, que acontece entre os dias 24 e 28 de janeiro em Davos, Suíça, utilizará os recursos da Internet para expandir as discussões em sua reunião anual. Na reunião deste ano, que terá como tema Mudanças na Equação do Poder, os debates serão abertos ao público por meio de canais tradicionais de divulgação em conjunto com webcasts, podcasts e, pela primeira vez, videocasts. Quem estiver conectado poderá fazer perguntas ao vivo aos participantes por meio de blogs e videoblogs. Outros participantes da reunião poderão ser entrevistados ao vivo por meio do jogo virtual 3D Second Life. "Certamente podemos aproveitar a internet para expandir o diálogo em Davos e incluir um grupo muito maior de pessoas na reunião anual e no mundo inteiro, criando assim um público realmente global", afirmou Mark Adams, diretor e chefe de Comunicações do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional independente que reúne lideranças de diversos países para estruturar agendas locais, regionais e globais. Mais informações sobre a reunião de 2007 podem ser encontradas no site do evento.