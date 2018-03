Fórum Estadão discute caminhos para o crescimento

O Estado realiza na próxima terça-feira, dia 3 de abril, em São Paulo, o segundo debate da série Fórum Estadão - A Reconstrução do Brasil e, desta vez, os convidados vão debater o tema “Caminhos para o crescimento”.

O evento, que acontece das 9h às 12h com moderação do repórter especial do Estado José Fucs, será dividido em dois painéis. O primeiro discutirá formas de melhorar a gestão pública e terá a participação de Fábio Barbosa, presidente do Conselho do Centro de Liderança Pública; Ana Carla Abrão Costa, economista e sócia da Consultoria Oliver Wyman; e Delfim Netto, economista e ex-ministro da Fazenda.

Após um breve intervalo, o fórum será retomado com o painel “Privatizações e o novo papel do Estado” e contará com Elena Landau, economista, advogada e membro do Conselho do Livres; Bruno Pereira, advogado e sócio-diretor da Radar PPP; e Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Reconstrução do Brasil, tema de mais quatro debates com diferentes conteúdos até o fim de agosto, é uma referência ao conjunto de reportagens publicadas pelo Estado sobre a agenda de reformas necessárias para o País deixar para trás a maior crise econômica de sua história. O momento político é ainda especialmente delicado em ano de eleições gerais. O jornal publicou os textos entre setembro de 2016 e janeiro de 2017 e as reportagens deram origem ao livro de mesmo nome.

Em fevereiro, o primeiro debate da série com o tema “Hora de Mudar”, teve como destaque a participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que falou de eleições e sobre os desafios do próximo governo.

Fernando Henrique criticou a escolha de um militar para o Ministério da Defesa e disse que “um candidato do mercado não teria condições de ganhar a eleição”. Os juristas Nelson Jobim e Eros Grau, além do professor de Direito Joaquim Falcão, da FGV-RJ, discutiram propostas para modernizar a Constituição.

A série A Reconstrução do Brasil é uma parceria do Estado com a Unibes Cultural e tem apoio institucional do Centro de Liderança Pública (CLP), do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Irice) e da Tendências Consultoria Integrada.

SERVIÇO

FÓRUM ESTADÃO REALIZA O SEGUNDO EVENTO DA SÉRIE A RECONSTRUÇÃO DO BRASIL NO DIA 3 DE ABRIL, DAS 9H ÀS 12H NO UNIBES CULTURAL, NA RUA OSCAR FREIRE, 2.500, EM SÃO PAULO. AS VAGAS SÃO LIMITADAS E AS INSCRIÇÕES GRATUITAS PODEM SER FEITAS PELO BIT.LY/FORUMESTADAO