O fórum Logística e Infraestrutura no Agronegócio, que o Estadão realizaria na próxima segunda-feira, dia 29, foi adiado em virtude do cenário político do País.

Uma nova data para o evento, que aconteceria no auditório do jornal, será remarcada futuramente e divulgada nas plataformas do Estadão.

LEIA: Agronegócio e indústria: diferentes trajetórias