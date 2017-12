Fórum Mundial em Davos debaterá terrorismo e segurança Na onda da agenda externa dos Estados Unidos, o Fórum Econômico Mundial vai debater em Davos, entre os dias 21 e 25 da próxima semana, segurança e seus desdobramentos e a guerra contra o terrorismo. Esses temas, agora considerados importantes pelo World Economic Forum (WEF), farão parte do tema central do encontro "Trabalhando juntos para a segurança e a prosperidade". Klaus Schwab, presidente executivo do WEF diz, em comunicado distribuído à imprensa, que não haverá prosperidade sem segurança, já que "vivemos num mundo incerto e frágil". De acordo com ele, será difícil conseguir crescimento sustentado e sólido a menos que haja segurança, mas isso também será impossível em regiões instáveis e sem perspectiva de prosperidade. "Para desfrutar tanto de segurança como de prosperidade, temos de conseguir a paz. Essa é a equação de Davos: segurança mais prosperidade é igual a paz", afirma o presidente do WEF. Na reunião da próxima semana, mais de 2,1 mil participantes de 94 países estarão debatendo esses assuntos. De acordo com o WEF, 30 chefes de Estado e de governo, 75 ministros, 28 líderes religiosos, 18 dirigentes sindicais e cerca de 50 representantes de ONGs estarão em Davos. "Mais da metades são líderes empresariais e executivos de 1.000 companhias entre as mais importantes do planeta." Participantes O WEF informa que, entre os brasileiros, estarão o ministro de Desenvolvimento Indústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Não faltará a presença de figuras conhecidas, como Paulo Coelho, Ricardo Young Silva (Instituto Ethos) e Manuel Cintra Neto (BM&F). Entre os estrangeiros, Bill Clinton (ex-presidente dos EUA), Bill Gates (Microsoft), George Soros (Soros Fund Mangement), além de personagens do mundo cultural e artístico, como Julia Ormond (atriz), Luc Besson (diretor de cinema), Peter Gabriel (cantor) e Quincy Jones (produtor musical).