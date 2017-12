Fórum para discutir crise nas montadoras começa em agosto O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, convocou hoje os representantes de trabalhadores, das montadoras de veículos, de associações de classe patronais e de outros ministérios para a instalação do Fórum de Competitividade da Cadeia Automotiva, no dia 1º de agosto, às 14 horas, na sede do ministério, em Brasília. O fórum tem por objetivo melhorar a competitividade do setor. A convocação foi feita via e mail.