Fórum reúne secretários de agricultura em Brasília Começou nesta manhã a reunião do Fórum Nacional de Secretários de Agricultura para discutir temas relacionados às Aquisições do Governo Federal (AGF), transgênicos, café, febre aftosa e PPA (plano plurianual), como explicou o secretário executivo do fórum, Roberto Santos de Oliveira. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Ivan Wedekin, fez a palestra de abertura. A expectativa é que o ministro da Agricultura também participe da reunião. Durante o encontro deve ser eleito o novo presidente do fórum, que atualmente é comandado pelo secretário de agricultura de Pernambuco, Gabriel Alves Maciel. A reunião na Agricultura segue até às 12h30 e a partir das 15h no ministério do Desenvolvimento Agrário.