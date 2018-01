Fóruns Estadão discute inovação para o crescimento

promove nesta quarta-feira, 2, mais uma edição do projeto Fóruns Estadão, agora com o tema "Inovação para o Crescimento". O evento acontece em São Paulo e conta com a presença do ministro das Cidades, Gilberto Kassab.

Também participarão do debate: Elbia Gannoum, presidente Executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica); Felipe Ezquerra, vice-presidente da Arteris; Gesner Oliveira, sócio da GO Associados e professor da Fundação Getúlio Vargas; Jaime Lerner, arquiteto, urbanista e ex-prefeito Curitiba; José Goldemberg, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp); e Paulo Resende, coordenador do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral.

Com patrocínio da Hitachi e apoio da Confederação Nacional das Indústrias e Arteris, o encontro tem o objetivo de avaliar questões de infraestrutura ligadas à mobilidade, tecnologia de informação, indústria do futuro e urbanização.

Além dos convidados, a plateia, composta por empresários, representantes de entidades do setor, poder público e especialistas no tema, poderá debater os grandes desafios da área e caminhos futuros.

Evento: Fóruns Estadão - Inovação para o Crescimento

Local: Hotel Unique - Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 4.700, Jardim Paulista, São Paulo/SP

Horário: A partir das 8h30