Fóruns reunirão fornecedores em 10 pólos calçadistas A Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) promoverá fóruns em 10 pólos calçadistas e de acessórios em couro, de 4 a 27 de março, para apresentar tendências da próxima estação e fornecer informações para que os fabricantes possam diminuir o tempo de desenvolvimento de produtos, antecipar tendências e criar designs originais. "Se as empresas conseguirem isso, o setor se tornará mais ágil e competitivo", afirmou Elci Guimarães, superintendente da Assintecal. O setor exportou US$ 450 milhões no ano passado, 11,8% do faturamento anual, de US$ 3,8 bilhões. "Essas ações vão ajudar o setor a crescer em torno de 8% neste ano", disse Elci. Segundo a superintendente, cada um dos fóruns reúne, em média, 100 empresários. Os fóruns serão realizados em Novo Hamburgo (4 de março), São João Batista (5), São Paulo (7), Jaú (11), Franca (12), Birigui (13), Nova Serrana (19), Belo Horizonte (20 e 21), Juazeiro (26) e Campina Grande (27). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (0xx51) 594-2158. O limite por palestra é de 300 pessoas.