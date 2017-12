Fosfértil: destaque no setor de fertilizantes As ações da Fosfértil são as únicas do setor de fertilizantes recomendadas pelos analistas de mercado. O segmento está passando por um fase de reestruturação societária e perdendo presença na Bolsa. A maioria dos outros papéis do setor que são negociados no mercado aparecem com indicação de manutenção nos relatórios dos poucos analistas que ainda acompanham o segmento. As indicações podem ser de compra, manutenção ou venda, dadas as perspectivas de rentabilidade e risco. O atrativo da Fosfértil é o fato de ser fornecedora de matéria-prima para as misturadoras de fertilizantes. Por isso, tem as vendas garantidas, com 35% do mercado no País - o restante é suprido por importação. O analista Rodrigo Campos, da Finasa Corretora, projeta um preço-alvo de R$ 11,50 para as ações da Fosfértil, o que representa uma valorização de 87% sobre a cotação atual. Campos afirmou que o preço dos fosfatados vendidos pela companhia vem aumentando no mercado internacional. A alta acumulada nos últimos dois meses é de 21%, em relação ao primeiro trimestre, quando preço dos fosfatados atingiu seu patamar mais baixo. Esse aumento só será percebido no resultado do terceiro trimestre da Fosfértil porque, segundo ele, os preços da companhia tem uma defasagem de 45 dias em relação ao mercado externo. Papéis do setor estão nas mãos de empresas estrangeiras O setor de fertilizantes passou, recentemente, por um processo de aquisições e alterações societárias, que acabou concentrando boa parte dos papéis do setor nas mãos de empresas estrangeiras, como o Grupo Bunge e a Cargill. O Bunge, que já controlava a Serrana, comprou a Manah e com isso passou a deter participação na Fosfértil. O grupo pretendia incorporar a Manah, mas a operação foi suspensa pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por desrespeitar o interesse do acionista minoritário. A Cargill entrou no setor ao comprar a Solorrico - decidindo fechar o seu capital. No início de julho, a norueguesa Norsk Hydro adquiriu a Adubos Trevo. Companhia espera aumento de 10% nas vendas O diretor administrativo, de finanças e relações com o mercado da Fosfértil, Luiz Antonio Bonagura, estima que o setor de fertilizantes deverá ter um crescimento de 10% no volume de vendas este ano em relação a 1999. Entretanto, o faturamento da Fosfértil deverá ficar próximo ao do ano passado, informou o diretor. O segmento deverá apresentar resultado fraco no segundo semestre deste ano em relação ao mesmo período de 1999. Segundo ele, o mercado consumiu 14,7 milhões de toneladas de produtos fosfatados e nitrogenados no ano de 1998 enquanto que, em 1999, o consumo caiu para 13,6 milhões de toneladas. Bonagura acredita que o consumo atingirá 15,1 milhões de toneladas em 2000.