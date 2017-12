Foto de avião da VarigLog é a mais vista em portal A foto acima, tirada em 12 de abril deste ano, no Aeroporto da Cidade do México, é a mais visitada do portal YahooNews. Ela mostra um avião de carga da VarigLog, que permaneceu parado com o nariz para cima após seu carregamento ser distribuído desigualmente. A VarigLog, criada em agosto de 2000, é uma empresa independente do grupo Varig, focada no transporte aéreo de cargas. A transportadora abrange todo o Brasil, além de outros 200 países. Varig A Varig tem uma dívida de US$3,3 bilhões, e passa por reestruturação por não conseguir quitar os débitos. No mesmo dia em que a foto foi tirada, cerca de 300 funcionários da companhia fretaram uma aeronave até Brasília, com o objetivo de chamar a atenção e pedir ajuda ao governo federal.