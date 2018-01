Fotografia digital, a revolução De tempos em tempos, uma revolução brutal chacoalha o mundo dos negócios, em que as empresas se adaptam ou morrem. Foi o que aconteceu quando o automóvel deixou à míngua os fabricantes de carruagem ou quando o telefone avançou sobre o telégrafo. É exatamente o que acontece hoje na área de fotografia convencional, uma indústria que é capaz de produzir 75 bilhões de cópias de fotografias por ano a partir de 2,9 bilhões de rolos de filme. O avanço acelerado das câmeras digitais promete sepultar de vez essa indústria centenária. Os efeitos da virada digital são dramáticos. Em primeiro lugar, pela velocidade em que ela ocorre. Há menos de cinco anos, o Brasil tinha cinco fábricas de filmes e papel fotográfico - uma da Konica, duas da Fuji e duas da Kodak. Hoje, restam apenas duas: uma da Fuji e outra da Kodak, ambas em Manaus. Na semana passada, a Fuji, anunciou em Tóquio que demitiria mil funcionários no Japão, fase final de um processo de encolhimento que fechará 5 mil vagas em todo o mundo. Na conta foram incluídos os demitidos nas linhas de produção desativadas em Caçapava, interior de São Paulo. A gigante japonesa tem enfrentado queda na lucratividade - 18% entre janeiro e setembro do ano passado - num momento em que é preciso cada vez mais investimentos e inovações para sustentar as novas tecnologias. ?O grande problema está de fato nas fábricas?, diz Flávio Takeda, gerente de Marketing da Fuji no Brasil. ?Quando fechamos a fábrica em Caçapava, levamos quatro meses só para desmontar uma das máquinas para poder levá-la para Manaus. Na Fuji, pensava-se e realizavam-se mudanças em ciclos de quatro anos, em média. Com a fotografia digital, esse prazo caiu para menos de seis meses?, diz Takeda. Nikon e a Minolta anunciam fim da produção de máquinas analógicas Empresas com décadas de tradição no ramo fotográfico, como a Nikon e a Minolta, anunciaram há menos de um mês que não produzirão mais máquinas analógicas. Um ícone da fotografia, a alemã Leica, a preferida de fotógrafos legendários como Henri Cartier-Bresson e Robert Capa, tem derrapado violentamente em sua luta pela sobrevivência. Apenas no primeiro semestre do ano passado, as vendas das máquinas que já foram consideradas as Ferrari da fotografia caíram 55%. A empresa só conseguiu crescer 6% no período graças a sua divisão de produtos óticos como binóculos e lunetas. A americana Kodak, a maior potência do ramo fotográfico no mundo, divulgou seus resultados na terça-feira, em que foram contabilizados prejuízos por cinco trimestres consecutivos e uma perda total de US$ 1,4 bilhão sobre um faturamento de US$ 14,3 bilhões em 2005. O presidente mundial da empresa, Antonio Perez, anunciou ainda aos investidores que em 2006 o rombo deve ficar entre US$ 900 milhões e US$ 1,1 bilhão. A situação só não é mais dramática porque a Kodak tem se saído relativamente bem no processo de transição. No ano passado, o faturamento dos negócios digitais da empresa aumentou 40%. A Kodak é líder no mercado de câmeras digitais nos Estados Unidos e ocupa a terceira posição no resto do mundo. Sua estratégia tem sido implementar pesadamente negócios paralelos à fotografia, como a divisão de produtos para a indústria gráfica e a de imagens digitais para o setor de saúde, pela qual fornece sistemas computadorizados para substituir o velho raio X. ?Vivemos um momento de ruptura total e temos de atuar em uma ambiente de negócio completamente diferente do que conhecíamos até hoje?, diz Sérgio Falcon, presidente da empresa no Brasil. "O brasileiro é apaixonado por tecnologia" No País, o mercado de filmes fotográficos tem encolhido ao ritmo de 10% ao ano. É bem menos que os 25% nos países desenvolvidos, mas mesmo assim é um ritmo bem maior do que imaginado pelas empresas de fotografia. Quando as câmeras digitais começaram a aparecer nos países ricos, acreditou-se que os países em desenvolvimento ainda consumiriam as tecnologias mais antigas por anos a fio. Não foi o que aconteceu. ?A câmera digital já está chegando à classe C, e a tendência é se popularizar cada vez mais em decorrência da queda nos preços das máquinas e da venda por crediário?, diz Fernando Bautista, diretor geral da divisão de fotografia da Kodak no Brasil. ?O brasileiro é apaixonado por tecnologia e pelo status que esse tipo de produto traz, coisa que não é comum em outros países?, avalia ele. A principal promessa para as empresas, pelo menos no curto e médio prazos, é a área de impressão de fotos. Todas elas vêem nesse segmento sua tábua de salvação, já que manteria a venda de minilabs para ampliação de fotos digitas e matérias-primas para serem usadas no processo. ?Apesar da queda no consumo de filmes, a venda de papel fotográfico tem se mantido estável no Brasil?, diz Flávio Takeda, gerente de Marketing da Fuji. Ou seja, as pessoas ainda querem as fotos impressas para guardar, mesmo que o volume seja bem menor do que no passado. Mas as empresas precisam ser agressivas para alcançar esse objetivo. A exemplo de outros lugares do mundo, a tendência é de queda na venda de papel fotográfico com o avanço da imagem digital. Pelos dados da Kodak, o brasileiro consome em média quatro rolos de filme por ano, o que significa uma média de 120 fotos processadas e ampliadas em papel. Com a câmera digital, esse comportamento muda. Um dono de câmera digital tira e salva em computador ou CD cerca de 480 fotos por ano. Só que imprime menos de 10% desse volume, ou seja, a indústria perde 108 cópias per capita por ano com a conversão digital. A estratégia é estimular o aumento nas impressões. Essa é a grande preocupação do varejo. A Fotoptica, uma das grandes redes de ótica e processamento fotográfico do País, com 77 lojas em quatro Estados, deu uma guinada radical em sua operação nos últimos dois anos. Foram investidos mais de R$ 2,5 milhões em equipamentos, para que a empresa se preparasse para o processamento digital. Na compra de cada câmera digital em suas lojas, a empresa oferece um bônus de 200 cópias em papel grátis. ?É uma forma de acostumar as pessoas a usarem esse serviço?, diz o presidente da empresa, Fernando Janikian. Fotógrafos de casamento: a última fronteira A mesma revolução que ocorre na fotografia amadora está mudando o mercado para a fotografia profissional, que atende desde fotógrafos de casamentos a especialistas em publicidade e exposições. ?Tivemos de mudar para não ficar para trás. Digitalizamos todos os nossos serviços e abrimos também para a fotografia amadora?, diz Jonas Chun, diretor do laboratório profissional Instancolor. O Instancolor acaba de inaugurar um site na internet em que os fotógrafos descarregam as imagens dos eventos para posteriormente vendê-las. ?É comum numa festa um convidado querer comprar uma foto. No entanto, é muito difícil o fotógrafo fazer essa venda?, explica Chun. ?Com o nosso serviço, ele agora leva um cartão com o endereço do site e o código dos arquivos das imagens e distribui para os convidados comprarem as fotos depois, pela internet.? Internet é coisa obrigatória para quem quiser sobreviver no mundo da fotografia. ?Nossas vendas ainda são pequenas, de cerca de 8%, mas esse é o futuro, não tem jeito?, afirma Amilton Xavier, dono da Consigo, revenda de câmeras e equipamentos na Rua Conselheiro Crispiniano, antigo reduto da fotografia em São Paulo. Na loja de Xavier, 70% das vendas já estão ligadas a produtos digitais. Álbuns de fotos virtuais disputam espaço na rede Em seu discurso na última edição do Consumers Electronics Show, em Las Vegas, há um mês, o presidente mundial da Kodak, Antonio Perez, alertou para os novos desafios na era da imagem digital. Um deles era a transformação do computador pessoal, CDs e a própria internet em um colossal depósito onde todas as imagens são jogadas de forma completamente caótica. Segundo ele, é como se fosse uma versão gigantesca das caixas de sapato onde as fotos velhas são normalmente guardadas sem nenhum critério dentro dos armários domésticos. O problema é que, enquanto em casa a bagunça se restringe a algumas centenas de imagens, no ambiente digital esse volume alcança uma escala monstruosa. Entre os negócios da fotografia digital está o desenvolvimento de sistemas capazes de catalogar, juntar e organizar imagens que ficam guardadas em álbuns digitais instalados em sites da internet. O Google já tem o seu, o Picasa. Mas esse é o território por excelência das chamadas startups, empresas de novos negócios, onde o que vale é a criatividade e inovação. É o caso do sistema que gerou o Flickrs, um site criado há três anos numa pacata residência de Vancouver, no Canadá, pelo casal Stewart Butterfield e Catarina Fake. Por um sistema em que cada usuário produz uma espécie de etiqueta digital para identificação de suas fotos.Também pode fazer legendas para as fotos de outros usuários. O sistema do site é capaz de realizar buscas e agrupar fotos a partir de temas. A palavra refrigerator (geladeira), por exemplo, leva a uma curiosa viagem pelo interior de geladeiras e freezers espalhados pelos quatro cantos do planeta. Site canadense abriga 37 milhões de fotos e cresce 5% por semana O sucesso do Flickrs é estrondoso, tanto que foi comprado pelo Yahoo! no fim do ano passado por um valor não revelado. O site abriga 37 milhões de fotos de 1,2 milhões de associados que pagam uma taxa de US$ 3,50 por mês para manter lá um estoque de 100 imagens. O valor sobe de acordo com a quantidade de imagens estocadas. O ritmo de crescimento do Flickrs tem sido alucinante - em média 5% por semana. Outra pequena empresa, a Riya, fundada por um programador de origem indiana na Califórnia, acaba de receber uma injeção de US$ 15 milhões de fundos de capital de risco para lançar um sistema de identificação fotográfica inacreditável. Batizado inicialmente como Ojos (olhos, em espanhol), é um software adaptado dos programas de reconhecimento facial para identificar imagens. A proposta é que o Ojos agrupe as fotos como se estivesse olhando para elas. A Riya tem 24 funcionários, nove deles baseados na Índia e quase todos com especialização universitária em reconhecimento de imagem. Seu fundador e presidente, Munjal Shah, decidiu abrir o negócio a partir de suas próprias necessidades. ?Eu estou fundando uma empresa desse tipo depois que eu percebi que eu tinha arquivadas 31.246 fotos todas com o nome de CDSC0009.jpg?, escreveu Shah em seu blog. Shah é co-fundador de uma empresa de leilões virtuais, a Andale, e nos últimos tempos tem se dedicado integralmente ao novo negócio. Com toda razão, diga-se de passagem.