Fotoptica pretende inaugurar mais 30 lojas A rede de lojas Fotoptica pretende inaugurar 30 lojas em 2001distribuídas principalmente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Neste ano, foram abertas 32 unidades, a maioria dentro de shoppings. Desde 1997, quando 50% de seu controle foi adquirido pela norte-americana Brazil Private Equity Fund, a empresa vem expandindo sua presença no País. Com as duas últimas inaugurações neste mês, nos shoppings Ibirapuera e Light, a empresa encerrou o ano com 107 lojas. Recentemente, a fim de atrair mais consumidores, a rede lançou o auto-atendimento assistido, no qual o público pode pegar os produtos, até armações de óculos, sem obrigatoriamente esperar o atendimento dos vendedores, que estão apenas prestando assistência. Esta transformação esteve associada também a uma mudança na decoração das lojas, buscando uma imagem mais atual.