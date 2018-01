Fotos de executivos japoneses pulando viralizam na internet

Após gatinhos "fofos", no estilo Hello Kitty, a nova febre da internet no Japão é ver fotos de executivos de grandes companhias em posições inusitadas. E o responsável por isso, o fotógrafo japonês Yuki Aoyama, fez um único pedido aos líderes corporativos: pulem.

O resultado são fotografias difíceis de não arrancarem risos ou até gargalhadas, com os executivos – tidos como sisudos e focados no país asiático – em posições que vão desde golpes de artes marciais até o estilo super-homem.

No Japão, executivos são chamados "salarymen (assalariados, em tradução livre)" e, muitas vezes, têm uma rotina de até 80 horas semanais de trabalho.

A ideia de Aoyama era, então, quebrar essa imagem séria dos homens de negócios do país, fotografando eles ao lado de suas filhas. "Eu queria passar uma imagem legal dos 'salarymen'", afirmou o fotógrafo à CNNMoney.

O fotógrafo fez mais de mil fotos, em um projeto que começou em 2006, após seu pai – um salaryman – falecer. "Foi apenas após a morte do meu pai que descobri como ele era bom em seu trabalho como assalariado, graças a histórias contadas pelas pessoas que me cercavam", afirmou.

As fotos do projeto, que une pais e filhos, foram compiladas em um livro, entitulado "Solaryman", que é uma brincadeira com a palavra japonesa "sola", que significa céu, e "salaryman".

De acordo com a CNNMoney, Aoyama irá continuar a fotogragar executivos em poses inusitadas. Sempre procurando por novos "modelos", ele irá para Nova York, em setembro, e para Cingapura em outubro.