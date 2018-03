FoxBit perde R$ 1 milhão com falha no sistema e bloqueia saque de bitcoin

SÃO PAULO - Uma instabilidade no sistema que fez com que a FoxBit, uma das principais corretoras de moedas virtuais no Brasil, perdesse ao menos R$ 1 milhão na última semana. A falha permitiu que usuários fizessem saques duplicados de bitcoin.

Segundo divulgação da empresa, durante a manutenção do sistema, feito última sexta-feira, os índices do banco de dados da prestadora de serviços da FoxBit foram corrompidos. Com isso, 130 transações foram duplicadas, cerca de 30 saques de bitcoins.

Desde então, o sistema da corretora está fora do ar e usuários não conseguem vender, comprar ou retirar suas moedas virtuais que estão sob custódia da empresa.

“No momento, estamos trabalhando continuamente para restaurar estes índices, mas este é um processo que leva tempo, visto que a FoxBit possui uma grande quantidade de trades diários, clientes, operações, etc. O processo é e deve ser muito cauteloso, pois é necessário manter a segurança e a lisura dos dados”, justificou a empresa em uma postagem no blog.

A empresa divulgou na última terça-feira, 13, que o sistema deve retornar o funcionamento normal no fim desta quarta-feira, 14. Horas depois, publicou no blog e nas redes sociais que irá fazer uma nova transmissão ao com os fundadores da FoxBit à tarde para tirar dúvidas dos clientes. No início da semana os fundadores participaram de uma transmissão semelhante.

Por meio da assessoria, a FoxBit disse que a empresa só se pronunciará oficialmente no fim da tarde.