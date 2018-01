FP lança coluna de orientação para investidor Além de manter um serviço de acompanhamento de cotações e cobertura jornalística do mercado financeiro, o Finanças Pessoais do www.estadao.com.br lança hoje uma coluna fixa de orientação ao investidor. Diariamente serão renovadas as indicações de investimento para todos os bolsos, elaboradas por meio de uma pesquisa exclusiva e detalhada com as principais instituições financeiras do País. Com textos didáticos e objetivos, a coluna ajuda o leitor a definir seu perfil - conservador, moderado ou agressivo - tendo como critérios o prazo desejado para o investimento, a tolerância ao risco e o valor a ser aplicado. O serviço traz ainda orientações atualizadas dos principais analistas brasileiros, fornecendo elementos para a definição da melhor estratégia. As recomendações serão apresentadas em tabelas claras e precisas com a assinatura de cada banco. Com base nas tendências dos ativos e destacando as principais observações dos analistas, a equipe da Agência Estado elaborará todos os dias uma dica especial com o que há de mais atual no mercado financeiro. Para facilitar ainda mais a consulta, na coluna de cotações, o investidor poderá checar diariamente o Ranking das Aplicações Financeiras, comparando o desempenho das principais aplicações do mercado. Confira mais nos links abaixo.