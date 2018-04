Fracassa leilão de linhas para exportação do BC Fracassou, nesta quinta-feira, o leilão de venda de linhas de financiamento aos exportadores. O Banco Central realizou, como programado, a oferta de US$ 100 milhões às instituições financeiras mas acabou não aceitando qualquer proposta. ?Não tivemos propostas competitivas?, disse o chefe do departamento de Operações das Reservas Internacionais (Depin), Daso Maranhão Coimbra. De acordo com Coimbra, as propostas feitas ao BC foram muito baixas. Ele atribuiu o fracasso do leilão ao receio das instituições financeiras de não conseguirem repassar os dólares aos tomadores finais. ?A demanda inicial dos exportadores não era tão grande como se esperava?, argumentou. Para o chefe do Depin, a falta de competitividade no leilão pode estar se dando em função do processo de retomada da oferta de linhas pelos bancos internacionais e também devido ao patamar da diferença pedido pelos bancos nacionais nas operações. Devido ao comportamento do mercado em relação ao leilão voltado para o crédito aos exportadores, Daso Coimbra disse que o Banco Central poderá até mesmo não realizar a oferta prevista para esta sexta-feira. ?Se houver demanda faremos o leilão normalmente, assim como fizemos ao longo da semana?, explicou. Já com as ofertas de contratos de swap cambial, realizada no início da tarde desta quinta-feira, o BC, conseguiu rolar cerca de 90,2% do vencimento de US$ 1,6 bilhão do próximo dia 2 de setembro. A operação desafoga o mercado financeiro, que passou a semana ansioso, temendo que o BC não conseguisse prolongar a dívida. Foram vendidas contratos para 1º de outubro, 1º de novembro, 2 de dezembro e 2 de janeiro de 2003.