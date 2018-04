Fracasso em rolagem de títulos pressiona dólar Diante da recusa pelo Banco Central de todas as propostas no leilão de swap cambial, por causa das taxas elevadas pedidas, as instituições financeiras partiram para a compra de dólares no mercado à vista e as cotações inverteram de mão. O comercial está operando na máxima do dia, de R$ 3,13, com alta de 1,13%. Na mínima da manhã, a cotação caiu até 1,62%, a R$ 3,045. "As instituições só querem hedge (instrumento que visa proteger do risco de grande variação de um ativo) se a taxa paga pelo BC for elevada, ou partem para a compra do pronto", disse um operador. O Banco Central recusou todas as propostas no leilão de três vencimentos de contratos de swap cambial por causa das elevadas taxas de juros pedidas pelas instituições financeiras. Diante da recusa pelo Banco Central as instituições financeiras partiram para a compra de dólares no mercado à vista e as cotações da moeda americana inverteram a queda e passaram a operar com alta de 1,13, a R$ 3,13. Na mínima da manhã, a cotação caiu até 1,62%, a R$ 3,045 A operação referiu-se à primeira parcela da rolagem de um vencimento de cerca de US$ 1,6 bilhão em títulos cambiais no próximo dia 2 de setembro. Segundo o BC, na oferta de 6,2 mil swaps (troca de um título por outro de valor ou prazo de vencimento maior) com vencimento em 1/10/02 houve demanda para 14.550 contratos à taxa média de 50,53% ao ano. Houve duas outras ofertas com taxas de 56,11% e 36,61%.