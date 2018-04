Fraga acha que o Brasil merece taxa de risco menor O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse hoje que, mantidos o cenário macroeconômico, o Brasil merecerá num futuro próximo taxas de risco menores das agências de classificação. Fraga afirmou que o Brasil é um país que domou a hiperinflação, fez profundas reformas fiscais, equilibrou as finanças dos governos estaduais, tem conseguido montantes significativos de investimentos diretos externos e promovido importantes reformas pelo Legislativo. Fraga afirmou ainda que "quem for o vencedor da próxima eleição presidencial, terá que respeitar as conquistas obtidas". "Está todo mundo de olho no que o Brasil já conquistou; o mercado, a mídia, o setor empresarial, todos estão de olho. Além disso, o povo também sabe o que foi conquistado", afirmou. Sobre a Argentina, disse Fraga, "a alternativa seria a geração de um fluxo de caixa. A saída não é o orçamento". Fraga falou num evento da Fitch Ratings em Nova York.