Fraga acredita que petróleo pode cair mais O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, afirmou que não tem expectativa de que os preços do petróleo no mercado internacional continuem subindo ininterruptamente. "Se cair mais esse preço, como caiu hoje, o preço do consumidor (de gasolina no Brasil) também vai cair", afirmou Fraga, lembrando que essa será uma das variáveis consideradas na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Ele lembrou que a autoridade monetária continuará trabalhando no sentido de não combater os efeitos primários dos choques de oferta, caso desta recente elevação do preço petróleo, através da política monetária. Essa política estará centrada nos efeitos secundários deste tipo de choque, o que, segundo Fraga, "dá trabalho combater", admitindo ainda que isso reduz a margem de manobra do Banco Central na condução da política monetária.