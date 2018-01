Fraga: crise externa pesa no juro Em debate na Confederação Nacional da Indústria, o presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, recebeu ontem muitos pedidos dos empresários para que as taxas de juros sejam reduzidas hoje, na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), dos atuais 18,5% ao ano. Como era de se esperar, Fraga não fez qualquer previsão sobre a decisão do Copom. Mas deixou claro o que todos os analistas já sabem: é o cenário de instabilidade do mercado financeiro internacional que vai decidir o rumo dos juros no Brasil. Ele admite que o juro real no Brasil está acima da taxa de equilíbrio para o médio prazo. E que os fundamentos da economia brasileira - leia-se inflação sob controle e melhora das contas públicas - justificam uma queda dos juros. No entanto, tem aí o cenário externo para definir de fato o que será possível. Para os analistas do mercado financeiro, não há dúvidas: a taxa Selic hoje fica em 18,5% ao ano. O BC deve ser conservador agora, evitando correr riscos futuros, caso a crise internacional gere alta do dólar e conseqüente pressão de elevação da inflação.