Fraga defende capitalização O presidente do Banco Central voltou ontem a defender o sistema de capitalização dos juros, em reportagem que está hoje no jornal O Estado de São Paulo. Este sistema é também conhecido como "juros sobre juros", e tem levado a calorosas discussões semânticas, que na prática nada vai alterar o quanto o tomador do empréstimo vai pagar efetivamente. Armínio Fraga lembrou que se os bancos forem impedidos legalmente de cobrar juros sobre juros, acharão uma compensação e continuarão a fazê-lo de forma indireta. Fraga explicou que os bancos passariam a cobrar uma taxa mais alta nas operações de crédito para compensar a não capitalização dos juros. É importante lembrar que o sistema de capitalização de juros é o mais correto do ponto de vista da matemática financeira, no sentido de garantir maior transparência. E que as aplicações financeiras, como a caderneta de poupança e os Certificados de Depósito Bancário (CDB) pagam o rendimento de acordo com o juro composto, ou capitalizado. Uma mudança na lei seria apenas cosmética. O devedor continuaria tendo que pagar a mesma coisa em valores absolutos, em moeda real, só que com uma taxa de nome diferente. Veja no Glossário do Finanças Pessoais (link abaixo) o item Capitalização de Juros para entender como é fácil transformar uma taxa composta em uma taxa simples, e desta forma conseguir cobrar a mesma coisa com nome diferente.