Fraga defende uso dos juros e meta de inflação Identificar e medir exatamente o impacto dos choques que ocorrem na economia, como a crise externa vivida em 2001 e a recente alta do preço do petróleo, é o grande desafio do Banco Central, segundo o presidente da instituição, Armínio Fraga. Durante palestra para estudantes do curso de Economia da Universidade de Brasília (UnB), ele defendeu a decisão do governo, de usar as taxas de juros para combater os efeitos secundários desses choques na economia, mas não o impacto primário sobre os combustíveis. "A resposta correta de política monetária ao choque de oferta é acomodar o impacto sobre o nível de preço, mas não sobre a taxa de inflação. Aceita-se o impacto sobre o nível de preços de determinados produtos, mas não os efeitos secundários", afirmou. O presidente do BC disse ainda que o sistema de metas de inflação é uma defesa contra a tentação dos administradores de permitir aumentos de preços no curto prazo, tendo a idéia de corrigi-los no futuro. "É tentador para governo dar um pouco de alívio no curto prazo e dizer que depois se conserta. É aquela política de pouquinho em pouquinho. O sistema de metas é uma linha de defesa no curto prazo", afirmou, destacando que o modelo busca casar uma trajetória para inflação no médio prazo com uma certa liberdade para o BC reagir às expectativas.