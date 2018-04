Fraga diz que a inflação está em baixa O presidente do Banco Central, Arminio Fraga, disse hoje a empresários e investidores, ao receber o prêmio "Liderança de Destaque" da Câmara de Comércio Brasil-EUA, em Nova York, que não houve mudança no regime de metas inflacionárias. "Estamos ainda muito comprometidos em manter o curso da meta inflacionária deste ano", afirmou Fraga, acrescentando que inflação "foi muita alta em 2001, está em queda este ano e cairá no próximo ano". Fraga justificou a expectativa à política preventiva do BC em 2001, que deverá se refletir este ano, e também ao que chamou de uma série de forças que devem empurrar a inflação para baixo. Ele disse que o País ainda está digerindo os efeitos dos choques externo e interno da economia em 2001, que segundo Fraga representaram um verdadeiro teste para o sistema de metas de inflação no Brasil. Falando sobre os riscos para a economia brasileira, o presidente do BC ressaltou que o Brasil precisa lidar com menos esforço os choques externos, mesmo que estes resultem numa depreciação menor da taxa de câmbio. "Precisamos ser mais flexíveis", afirmou. Fraga disse que o mercado tem que entender que os choques de oferta na economia têm de ser lidados de forma diferente pelo BC do que os choques de demanda. "Os choques de oferta são mais difíceis de administrar", afirmou. Núcleo O presidente do Banco Central disse ser contra a adoção de metodologia de núcleo de inflação para o sistema de metas inflacionárias. Fraga defendeu a manutenção da utilização do índice cheio para continuar norteando as metas de inflação. "A discussão sobre o uso do núcleo enriquece o debate, mas não é um substituto para a política de metas de inflação, de acordo com o esforço de olhar para a frente. Um núcleo, bem ou mal, olha para trás, pois a metodologia existe. Em função disso, não vejo o núcleo como uma solução mágica para conduzir a administração da política monetária", disse. Fraga disse que faz a defesa do índice cheio, como meta de inflação, porque é o índice cheio que afeta o bolso de todo mundo. "Como explicar a exclusão de alguns preços do índice para o cidadão que não é especializado em economia?", questionou. Segundo Fraga, os núcleos atualmente estão muito altos. "Se os núcleos fossem o nosso parâmetro de inflação, não teríamos reduzido a taxa de juros", afirmou. Outro problema que ele vê com o núcleo é que não existe um único núcleo, mas diversas metodologias de cálculo para o núcleo.