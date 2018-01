Fraga e Darcy são homenageados no RJ O presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, e o diretor de Normas de Organização do Sistema Financeiro do BC, Sérgio Darcy, receberão hoje o Título de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio de Janeiro. A premiação é coordenada pelo Instituto de Políticas Governamentais e Assessoramento Parlamentar (Ipgap) e ocorrerá às 18h30. A presença de Fraga já foi confirmada pela assesssoria do BC.