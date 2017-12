Fraga é indicado para Conselho Internacional do JP Morgan O J.P. Morgan anunciou a indicação do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga Neto, para o Conselho Internacional da instituição. O Conselho Internacional é composto por líderes empresariais e homens públicos de destaque no mundo. A função do conselho é assessorar a administração do J.P. Morgan Chase & Co. em questões relacionadas a suas operações globais. O presidente do Conselho Internacional é o ex-secretário do Estado dos EUA, George P. Shultz. Ao sair da presidência do BC, Armínio criou a Gavea Investimentos, fundo global e doméstico com sede no Rio de Janeiro.