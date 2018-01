Fraga e Malan são reeleitos para conselho do Unibanco O ex-ministro da Fazenda Pedro Malan e o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga foram reeleitos hoje para o conselho de administração do Unibanco. Os outros membros são: Pedro Moreira Salles, Gabriel Jorge Ferreira, Israel Vainboim, Pedro Luiz Bodin de Moraes, Joaquim Francisco de Castro Neto e João Dionisio Filgueira Barreto Amoêdo. A instituição realizou assembléias gerais ordinárias e extraordinárias. Também foi aprovado o balanço do Unibanco de 2004.