Fraga é um dos nomes cotados para assumir o BIS O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, está sendo um dos nomes cotados para assumir a direção do Banco Internacional de Compensações (BIS), o banco central dos bancos centrais. Fraga disputa a direção do BIS com cinco candidatos, entre eles o presidente do Banco Central do México, Guillermo Ortiz. Procurada pelo Estado, a assessoria do BIS informou que não está autorizada a divulgar os nomes dos candidatos ao posto, mas não negou a presença de latino-americanos entre os possíveis substitutos do inglês Andrew Crockett a partir de março. Se for escolhido na eleição que ocorre na próxima segunda-feira, Fraga será o primeiro representante de um país de fora da Europa a ocupar o cargo, de grande prestígio no mercado financeiro internacional. A escolha do diretor do BIS é um processo sigiloso e pouco transparente. Um comitê formado por representantes de cinco bancos centrais (Estados Unidos, França, Japão, Suíça e Itália) passou os últimos seis meses avaliando possíveis nomes para o posto e acabou fechando uma lista de pessoas que estariam aptas para o cargo. Segundo informou o BIS, o futuro diretor deve ter as seguintes características: ser conhecido no mundo das finanças internacionais, ter diplomacia e qualidade técnica para enfrentar crises e dar provas de integridade e independência partidária. Fraga tem sido uma presença constante nas reuniões do BIS, desde que assumiu o BC brasileiro. Sir Edward George, governador do Banco Central inglês e porta-voz dos dez maiores bancos centrais do mundo, repetiu em várias ocasiões durante o ano passado que Fraga era um dos responsáveis por conseguir evitar que a turbulência que atingiu o Brasil no ano passado não se transformasse em uma falência da economia, como o que ocorreu na Argentina. O BIS foi formado em 1930 e tem como função incentivar a cooperação para garantir a estabilidade monetária e financeira no mundo. O Banco também serve como facilitador em operações entre bancos centrais e tem desenvolvido um amplo setor de pesquisas sobre o mercado financeiro. O Brasil passou a fazer parte da entidade apenas em 1996, na tentativa de se inserir nos fóruns mundiais onde as principais decisões estavam sendo tomadas. O atual presidente do BC, Henrique Meirelles, estará no BIS nesta segunda-feira, para a primeira participação do governo Lula no organismo internacional.