Fraga espera reversão das expectativas negativas em NY O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse nesta segunda-feira que espera uma reversão das expectativas de retração de crédito ao Brasil, por parte dos analistas estrangeiros, e que, ao contrário, a expectativa de agora seja a de retomada das linhas externas. "A expectativa é de que isso ocorra", respondeu Fraga, ao ser indagado sobre se esperava que, a partir de agora, os analistas em Wall Street tenham uma expectativa positiva. Segundo o presidente do BC, a reunião com os analistas nesta tarde, que durou mais de duas horas, foi "um encontro muito bom e uma discussão longa, detalhada e profunda sobre a situação do Brasil". "São formadores de opinião, que fazem relatórios e recomendações a investidores", reforçou Fraga sobre a importância do encontro desta tarde. Segundo ele, compareceram economistas-chefes e diretores para Brasil e América Latina de mais de 20 bancos de investimentos de Wall Street. De acordo com Fraga, sua mensagem na reunião para os analistas é de que o Brasil conhece seus problemas, entende suas dificuldades e sabe que, agindo de maneira correta, os resultados serão muito bons. "Um país que tem inflação baixa, situação fiscal bem amarrada, sistema financeiro saudável, regime de câmbio flutuante, e sem dívida de curto prazo, tem tudo para engrenar numa trajetória de crescimento", disse Fraga aos analistas. Segundo ele, mesmo que não se deva apostar em milagres da noite para o dia, o trabalho sério da equipe econômica deverá resultar em retomada das linhas de crédito para o Brasil.