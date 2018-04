Fraga está em Madri para seminário do BC europeu O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, chegou esta manhã a Madri, onde participará até amanhã do seminário organizado pelo Banco da Espanha e pelo Banco Central Europeu (BCE). O evento, que não é aberto ao público nem à imprensa, vai reunir dirigentes de bancos centrais latino-americanos e da Europa. No final da tarde de sexta-feira, o governador do Banco da Espanha, Jaime Caruana, o membro do conselho executivo do BCE, Tommaso Padoa-Schioppa, e o governador do Banco Central do México e presidente do Centro de Estudos Monetários Latino-americanos, Guillermo Ortiz, concedem entrevista coletiva à imprensa na sede do banco central espanhol.