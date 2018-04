Fraga explica objetivos de viagem O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse que a reunião de 2ª feira dele e do ministro da Fazenda, Pedro Malan, com banqueiros em Nova York, terá um objetivo mais amplo do que os contatos mantidos em 1999 com instituições internacionais. "Em 1999, nós tratamos de restabelecer as linhas de comércio. Agora, queremos uma sinalização mais ampla e não restrita à questão das linhas", afirmou. Segundo Fraga, a idéia é obter dos bancos uma ampliação dos negócios com o Brasil de uma forma mais geral. "É que às vezes uma instituição pode ampliar as linhas de comércio e diminuir num outro tipo de operação", disse. "O que nós queremos não é isso". O presidente do BC informou, também, que participarão da reunião as instituições que têm maior volume de negócios com o Brasil. Relatou que tem procurado manter contatos com os bancos centrais de países desenvolvidos para explicar a situação atual do Brasil. Ele adiantou que, na reunião de segunda-feira, fará uma explanação sobre a melhoria da balança comercial brasileira e, também, sobre a redução do déficit em transações correntes. Na questão política, o presidente do BC pretende dizer aos bancos que já há, no Brasil, consenso sobre questões mínimas de macroeconomia, como a responsabilidade fiscal, a responsabilidade monetária e o respeito aos contratos. Superavit fiscal Armínio Fraga afirmou também que a meta de superavit fiscal de 3,75% do PIB para este ano acertada com o FMI ficou abaixo das demandas de mercado. "O mercado vinha pedindo uma meta de superávit maior que os 3,7% por fazer, creio eu, uma análise distorcida tendo como elemento de análise cenários de curto prazo", disse Fraga. Ele também disse que um superávit fiscal de 3,75% é "uma meta crível". Na visão do presidente do Banco Central, a meta atual abre um espaço apropriado para a manutenção da política de geração de superávits primários. Ele enfatizou também que a retomada do crescimento da economia irá facilitar o cumprimento desta meta. Fraga acredita que atualmente fatores externos têm restringindo a capacidade de expansão econômica do País. Para ele, não há mais o que se discutir sobre o compromisso do governo de gerar superávit primário. "Isso é um assunto superado. Não se discute mais", disse ele, em referência às propostas econômicas dos dois principais candidatos de oposição que vêm liderando as pesquisas de opinião. Meta fiscal adaptada a ciclos O presidente do Banco Central disse que tem discutido com o FMI uma proposta para flexibilizar as metas de superávit fiscal de acordo com os ciclos da economia. Fraga explicou que se poderia ter como parâmetro uma média de superávit primário que seria ajustada aos ciclos da economia real. Ele enfatizou, entrentando, que fez esta proposta tendo em mente os problemas vividos pelos países asiáticos na crise de 1997. ?No caso do Brasil, nós tínhamos em 1998 um caso clásico de ?livro texto?. Tínhamos déficit primário, e isto é insustentável", afirmou. Ele ressaltou também que a obtenção de superávit primário é fundamental para a diminuição do risco País, dos juros e também para o crescimento econômico sustentável. Captação em bônus Fraga disse que "não necessariamente" discutirá com os bancos estrangeiros uma reabertura das possibilidades de captação de recursos no exterior por meio de lançamento de títulos. Ele enfatizou que o objetivo é ampliar os negócios dessas instituições com o Brasil de uma forma geral. "Não queremos ficar restritos apenas em uma questão porque sabemos que um determinado tipo de operação pode ser ampliado e outro reduzido. Não é isso que nós queremos", afirmou o presidente do BC. Recompra da dívida externa O presidente do Banco Central admitiu a possibilidade de ampliar o volume de recompra da dívida externa. A decisão, no entanto, ainda não está tomada. "Essa é uma possíbilidade. Consideramos essa possibilidade, sim. Mas ainda não definimos o que vamos fazer", afirmou. Segundo ele, o volume líquido de recompra já feito está em torno de US$ 2,5 bilhões. O teto estipulado pel Banco Central é de US$ 3 bilhões. Fraga destacou que o BC vem recomprando o títulos com desconto. Sobre a taxa de dólar, disse que a taxa de equilíbrio "é algo móvel". E afirmou, em seguida, que no horizonte de médio e longo prazo a taxa está subvalorizada sem sombra nenhuma. Sobre o mercado de títulos da dívida externa, o presidente do BC comentou que os preços caíram muito, mas ressaltou que vêm subindo mas ainda está muito longe de representar a capacidade de pagamento do País.