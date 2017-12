Fraga: juros abaixo de 16% ao ano Um dado novo pode trazer algum ânimo ao mercado de juros nesta sexta-feira. Em entrevista ao jornal Valor, o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse achar "possível" que a taxa real de juro - taxa básica de juros (Selic) descontada a inflação - caia a um dígito até o final do ano. Pelas contas de analistas, o juro real atualmente está em torno de 11% ao ano. Para que essa taxa ficasse na casa de um dígito, considerando-se a expectativa de inflação de 5,5% acumulado no ano, a Selic precisaria recuar abaixo de 16% ao ano, que é o nível mínimo esperado pelo mercado para essa taxa este ano. De acordo com operadores do mercado financeiro, a declaração de Fraga é uma boa notícia. Os profissionais reforçam, no entanto, que a questão política e a Selic com viés neutro abrem a possibilidade de alguma oscilação das taxas no mercado de títulos com juros futuros. Há pouco títulos prefixados de swap de base 252 dias úteis pagavam juros de 18,11% ao ano. Ontem papéis com as mesmas características fecharam em 18,28% ao ano.