Fraga: mercado externo dita decisão do Copom O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse há pouco que o Banco Central (BC) tomará uma decisão "fria e embasada" na reunião do Copom. Ele não quis adiantar o desfecho da reunião, mas afirmou que não é segredo que a taxa de juros real no Brasil é superior à taxa de equilíbrio necessária de médio prazo. Ele afirmou que o BC deve continuar na trajetória de queda de juros, à medida que o mercado internacional estiver mais estável. Fraga respondeu que hoje a economia brasileira tem vários fundamentos econômicos que apontam para uma redução da taxa de juros real e nominal e que cabe ao Banco Central administrar esta trajetória. "Os ventos internos e externos podem voltar a soprar ao nosso favor", afirmou. Ele acrescentou que a visão do BC é ter uma taxa de juros mais baixa possível, compatível com o crescimento sustentado.