Fraga nega estar participando de sucessão do BIS O ex-presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, negou que esteja participando do processo sucessório da direção do Banco Internacional de Compensações (BIS). Fraga disse que foi consultado sobre possíveis candidatos em novembro do ano passado e chegou a sugerir três nomes para o cargo de diretor-geral da instituição com sede em Basiléia, na Suíça, que atua como o Banco Central dos bancos centrais. Ele negou também que tenha tomado a iniciativa de sugerir seu próprio nome para concorrer ao cargo máximo na direção do BIS.