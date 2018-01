Fraga: País pode crescer mais que 5% O presidente do Banco Central, Armíno Fraga, afirmou ontem que o País está começando a ter condições de crescimento a médio prazo até superior a 5%. Segundo Fraga, isso se deve ao aumento da poupança, diminuição dos custos de capital (juros) e aumento da produtividade. Este ano, o País tem como crescer 4%, por conta de aumento da demanda entre 5% e 6%, diz. Fraga admitiu que o sistema tributário hoje do Brasil "onera os que cumprem com seu dever e pagam o que devem pagar". Ele defendeu, além das medidas previstas na Reforma Tributária, a revisão da Lei do Sigilo Bancário. "Precisamos dar ao Fisco condições de trabalhar", afirmou.