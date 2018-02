Fraga participa do Fórum Econômico Mundial O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, iniciou hoje sua participação no Fórum Econômico Mundial, que acontece em Nova York. Descontraído, Fraga circulava pelos corredores do hotel Waldorf-Astoria, onde estão sendo realizados os debates do Fórum. Fraga chegou a ser abordado pelo ministro da Fazenda de um país emergente, querendo discutir com o presidente do BC brasileiro a sobrevalorização da moeda do país dele. Fraga sorriu e observou que este é um "bom problema". O programa de Fraga hoje no Fórum inclui um debate sobre a retomada da economia global e um painel à noite sobre o Brasil, a ser realizado no museu Guggenheim. No domingo, Fraga participará de uma sessão sobre a reforma do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Ele pretende ter uma participação discreta, mas possivelmente comentará o seu receio em relação a alguns aspectos da recente proposta de um sistema de concordata de países, apresentada por Anne Krueger, vice-diretora-gerente do FMI.