Fraga: preocupação com mercado acionário A Bolsa de Valores é prioridade para o governo. A afirmação é do presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Uma das formas de tentar melhorar o mercado acionário brasileiro, na opinião de Fraga, é a reforma da lei das S.A., que está no Congresso. A nova lei pretende dar mais transparência ao mercado acionário e promete beneficiar o acionista minoritário. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é um dos apoios da nova lei das S.A. De acordo com reportagem de Rodney Virgili, a "exportação" do mercado para o exterior, via ADR, é uma preocupação. O que Fraga quer dizer é que muitas empresas preferem lançar suas ações na Bolsa de Nova Iorque do que no mercado acionário brasileiro. O mecanismo usado é a ADR - American Depositary Receipt (veja link abaixo). Isso porque o mercado norte-americano é mais desenvolvido, tem regras mais claras e, principalmente, há proteção para o acionista minoritário. Veja na seqüência matéria sobre o apoio da CVM à nova Lei das S.A.